Dall'incontro in sede regionale dello scorso 27 dicembre è emersa qualche novità positiva per i lavoratori della ex Golden Lady di Gissi. E' stato il vicepresidente Alfredo Castiglione a confermare che sono disponibili i fondi per il riconoscimento delle quattro aree di crisi in Abruzzo, tra cui c'è la Val Sinello. Dalle ultime indicazioni i soldi potrebbero essere dirottati per accordi di programma tesi alla creazione di un polo specializzato nel territorio. Per i lavoratori beffati dalla riconversione fasulla l'attesa si fa sempre più inquientante. Dopo la notizia trapelata nelle scorse settimane, da Castiglione c'è stata la conferma di un'azienda interessata al sito produttivo di contrada Terzi.

Si tratta di una società all’interno del Polo dell’Innovazione sociale e dell’economia civile della Regione Abruzzo, che potrebbe reintegrare 80 lavoratori. Sarà lo stesso Castiglione ad incontrare i rappresentanti dell'azienda, per capire le loro intenzioni. Intanto ha comunicato ai rappresentanti sindacali che il referente è Michele Ianniello, già conosciuto a Gissi perchè uomo della Wollo e consultente di Silda e New Trade nelle trattive che poi hanno dato gli esiti che tutti conoscono.

Tutto ancora nelle fasi preliminari, così come ricordato nell'ultima assemblea davanti allo stabilimento. Quando sarà il momento di sedersi al tavolo per le trattive bisognerà anche capire a chi verrà data priorità per rientrare al lavoro. Un nodo che sarà difficile da sciogliere. Chiara è la posizione di Giuseppe Rucci, della Filctem-Cgil. "E' ancora presto per dire cosa accadrà davvero, perchè non abbiamo intenzione di essere presi in giro una seconda volta. Una cosa è certa, per noi la priorità va data a chi in questi mesi si è speso nella battaglia per avere una vrera riconversione".