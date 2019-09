E' finito male il 2013 per un'operaio sansalvese che ieri ha visto la sua autovettura andare in fiamme. L'episodio è avvenuto in via Atene, dove l'uomo aveva parcheggiato la sua Mercerdes davanti alla propria abitazione. Improvvisamente C.M. si è accorto delle fiamme che uscivano dal vano motore dell'auto ed ha chiamato il 115. I Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto sono arrivati in pochi minuti sul posto e hanno spento le fiamme che ormai avevano avvoltola parte anteriore della vettura.

Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di San Salvo, informati dell'accaduto, che hanno raccolto elementi utili a stabilire la natura dell'incendio. Sembrano esserci pochi dubbi che si sia trattato di un episodio di natura accidentale, probabilmente causato da un malfunzionamento dell'impianto elettrico.