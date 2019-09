L'architetto Pietro Smargiassi si è dimesso. Lo annuncia una nota del Coasiv, consorzio per l'area di sviluppo industriale del Vastese, in un breve comunicato stampa: "Si comunica che, in data odierna, il Commissario per il Riordino del Coasiv Adriano Marzola, preso atto delle dimissioni dell’architetto Pietro Smargiassi, dipendente del Consorzio e suo rappresentante in seno al Comitato di gestione della Riserva Naturale di Punta Aderci, ha nominato l’ingegner Nicola Bernabeo, dirigente del Servizio Tecnico consortile, quale nuovo membro dello stesso organismo".

Sulla nomina di Smargiassi si era scatenato un botta e risposta tra Michele Celenza, presidente dell'associazione civica Porta Nuova, e il Movimento 5 Stelle, di cui Smargiassi è attivista.