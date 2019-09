Al quadrangolare di pallavolo

“Ha vinto Macerata, ha trionfato lo sport”. Con queste parole lo speaker ufficiale del primo quadrangolare di volley Città del Vasto ha salutato la vittoria in finale della formazione marchigiana. Al PalaBCC la seconda giornata del torneo ha visto le quattro squadre di serie A1 sfidarsi per la definizione della classifica anche se, come ha ricordato Dario Da Roit, organizzatore insieme a Nando Miscione dell’evento “i premi sono uguali per tutte le squadre, a testimoniare lo spirito con cui si è svolta la manifestazione”.

E in effetti al palazzetto di via dei Conti Ricci è stata una gran festa, con i giocatori disponibili per foto e autografi. Il più acclamato di tutti, come già accaduto nel primo giorno, è stato Ivan Zaytsev, nazionale italiano e capitano della Lube. I suoi spostamenti all’interno del palazzetto erano seguiti da una marea di ragazzi muniti di macchinette, cellulari e fogli per gli autografi. In campo, però, le due sfide sono state vere, perchè i campioni non vogliono perdere mai, neanche le amichevoli. Nella prima partita Molfetta ha conquistato il terzo posto, battendo Città di Castello. Poi, in attesa della finalissima, due set con le “vecchie glorie” del volley: le formazioni over 40 di Lazio e Jurassic Volley Chieti.

Ma il match più atteso è stato quello tra Sir Safety Perugia e Lube Banca Marche Macerata. E’ finita 3-1, con coach Giuliani che, sul punteggio di un set pari, ha mandato in campo con più costanza Zaytsev ed altri titolari, per evitare problemi. In grande evidenza tra i marchigiani il giovane pallavolista di Paglieta, Marco Vitelli. Per lui tanti punti, accompagnati dal boato di un PalaBCC che vedeva la presenza di tanti amici e parenti del talento del volley. A fine gara premiazione per le squadre partecipanti che, oltre alla riproduzione della statua della Bagnante, hanno ricevuto in dono i prodotti tipici del territorio, i carciofini di Cupello e il vino vastese. “Vi saluto dandovi appuntamento al prossimo anno”, ha concluso lo speaker, suscitando il sorriso degli organizzatori, soddisfatti della riuscita della manifestazione, e l’applauso dei tanti appassionati di pallavolo.

A breve le videointerviste con coach Alberto Giuliani, Ivan Zaytsev e Marco Vitelli.