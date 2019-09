“Senza alcuna paura di affrontare i cosiddetti poteri forti, abbiamo voluto lanciare il messaggio per il quale dobbiamo reagire alla grande finanza. I popoli hanno le radici più profonde dei tecnocrati, e perciò possiamo combattere contro il predominio dei banchieri su tutto”. Lo dice Marco di Michele Marisi (Giovani in movimento), commentando la conferenza di presentazione del libro La dittatura dei banchieri, scritto da Emidio Novi, ex parlamentare del centrodestra. Ecco le interviste all'autore, all'editore e al responsabile di Giovani in movimento).