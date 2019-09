Giunge notizia che l’assemblea dei soci dell’Icea non abbia accettato il tentativo di trovare un accordo di conciliazione, così come aveva auspicato il Consiglio comunale nella seduta del 12 dicembre scorso, ed anzi abbia deciso di dare piena ottemperanza alla sentenza n. 1051/2913 con cui il Comune di San Salvo è stato condannato a pagare a oltre 4 milioni di euro.

Con amarezza il sindaco Tiziana Magnacca commenta che «questo atteggiamento di chiusura dell’Icea non fa altro che incancrenire un contenzioso lungo e a tutti incomprensibile, rischiando di far pagare ai cittadini di San Salvo le scelte fatte oltre 25 anni fa».

Ad oggi non si riescono ancora a individuare i motivi che hanno originato questo contenzioso, che solo adesso è arrivato all’attenzione del Consiglio comunale.

«Questa amministrazione – aggiunge il sindaco - ha cercato in tutti i modi di sanare una vicenda della quale non ha nessuna responsabilità né politica né amministrativa e verso la quale ha il dovere di assumere iniziative formali a tutela di tutti i cittadini di San Salvo, per evitare ulteriore aggravamento della situazione».

L’amministrazione comunale e la maggioranza si faranno carico della responsabilità di portare avanti la linea più oggettiva e legale per il bene della cittadinanza.

Si auspica che l’opposizione in maniera responsabile valuti il passato del quale è stata protagonista nella vicenda Icea, in primo luogo non scaricando le colpe su questa maggioranza, e in particolare assumendo la propria responsabilità delle conseguenze per le scelte allora fatte.

Ufficio Stampa Comune San Salvo