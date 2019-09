La città di San Salvo ha dato riconoscimento alle attività storiche, che da più di trent'anni sono aperte in città, assegnando una targa ricordo da posizionare in negozio. Un'iniziativa, promossa dall'assessorato alle Attività produttive, che ha visto la presenza nella sala consiliare di 49 rappresentanti di altrettanti attività commerciali che hanno segnato la storia di San Salvo.

"Rendiamo omaggio a tutte le aziende – ha detto il sindaco Tiziana Magnacca – che con grandi sacrifici portano avanti con grande dignità e professionalità il loro lavoro. Questa amministrazione ha in concreto sostenuto e difeso le imprese con tariffe contenute sui tributi da pagare e in alcuni casi riducendo la pressione fiscale locale. Anche questa è stata una risposta di vicinanza al commercio".

L’assessore alle Attività produttive Oliviero Faienza ha illustrato il lavoro di ricerca negli archivi comunali per individuare le attività commerciali da premiare. "Abbiamo scoperto un interessante spaccato di vita quotidiana con decine e decine di anni di attività. Una corsa nel tempo, che va dagli inizi del secolo al primo dopoguerra, alla stregua di una staffetta, con il passaggio di testimone da padre in figlio. Iniziativa che ha un valore non solo di memoria, riconoscendo chi ha avuto la forza e il coraggio di resistere a mille intemperie del mercato, ma anche di diventare punto di esempio e di riferimento in particolare per i paesi vicini. Capacità di impresa e spirito manageriale a dimostrazione che anche con una semplice bottega a banco fisso si può costruire una storia importante e garantire futuro e prosperità alle generazioni venute dopo".

Le aziende premiate:

Casalinghi da Renato; Foto Gino Bracciale, Tessuti da Ermelinda, Iolanda “La Iannarill”, Caffè Roma, Cilli Agri, Button House di Cilli Filomena, Paper Moon Bazar, Tabaccheria D’Achille, Bar Bruno, Bar Tabaccheria da Nicola, Calzature Perrucci, De Cinque Angelo & C., Macelleria da Franco, Di Credico Serena, Farmacia Di Croce Mario, Merceria Zinni, Elettrodomestici di Nardo Giovanni e Figli, Farmacia Di Nardo, Albergo ristorante da Italia, Officina autoricambi Di Santo Paolo, Abbigliamento e articoli da mare Lina, Alimentari Di Virgilio Vittoria, Cantine Evangelista, Cartolibreria Fabrizio, Minimarket Lolita, Macelleria da Vito, Alimentari Gallucci Antonio, Hotel Tomeo, Dribbling Sport, Bar metano da Loreta, Alimentari Palmerini, Bimbi Belli, Masciulli color, Pasticceria Avl, Lido Mirage (Dancing Valentino), Edicola Palazzo, Gioielleria Piscicelli, Il Trangolo verde, Onoranze funebri Preta, Bar Italia, Lo Scalino, Ferramenta Tomeo, Torricella Ettorino, Raf Shop di Torricella Severino, Mulino Valentini Bassi Gianni, Materiali da costruzione Vicoli Giuseppe, Vicoli sas di Vicoli Luigi e Black Rose.