Per la prima volta delle squadre di serie A di pallavolo arrivano a Vasto ed è tanta la curiosità, di addetti ai lavori e non, di vedere all'opera questi "giganti" dello sport, che non hanno tradito le aspettative, regalando due match intensi e spettacolari. A contendersi la vittoria finale oggi saranno Perugia e Macerata, con inizio fissato alle 19.30 al PalaBCC.

Per raccontare con delle belle immagini la prima giornata del quadrangolare pubblichiamo una galleria fotografica con gli scatti della giovane fotografa vastese Chiara Santoro.