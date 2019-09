“Il nostro compito è intervenire nelle comunità locali e in questo i club di Vasto sono bravissimi”. Sono le parole di Raffaele Di Vito, governatore del distretto 108A dei Lions Club, intervenuto ieri alla manifestazione di premiazione degli studenti vastesi diplomatisi con 100/100 e 100/100 e lode. Un appuntamento che il Lions Club Vasto Host, oggi guidato da Achille Muratore, porta avanti da 19 anni, per dare un giusto riconoscimento ai ragazzi che hanno concluso il cammino scolastico con profitto. Ad aprire la serata sono però state le premiazioni del concorso “Un poster per la Pace”, organizzato a livello internazionale dai Lions e che ha visto due club vastesi, il Vasto Host e il New Century, sponsorizzare le scuole medie del territorio. Sul tema scelto per quest’anno “Il nostro mondo, il nostro futuro”, si sono cimentati i ragazzi delle scuole di Vasto, Monteodorisio, Cupello, Scerni, Casalbordino, Pollutri e Gissi.

Il presidente Achille Muratore, nell’introdurre le premiazioni, ha espresso i ringraziamenti a tutti coloro che da tanti anni si adoperano per portare avanti il premio ai più bravi studenti del territorio. Anche dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Forte sono arrivati i complimenti ai ragazzi che con dedizione si impegnano nello studio, ponendo le basi per ottenere grandi risultati professionali.

I ragazzi che si sono diplomati con 100/100 e 100/100 e lode nell’anno scolastico 2012/2013 sono: Katia Bice Basilico, Jessica Gentilucci, Nicholas Cacciavillani, Antonio Casciato, Noemi Croce, Ismaele Bevilacqua, Rachele Volpini, Silvia Angiolillo, Simona Marrocco, Antonio Lezzoche, Francesco Ludovico, Ilaria Cinalli, Mario Laudazi, Cecilia Molino, Michele Grieco, Lorenzo Mazzatenta, Valerio Bellu, Nicola Diella, Mariangela Potente, Daniela Aquilano, Cristina Bruno, Ludovica Cianciosi, Barbara T. Corradini, Fiorenza Levantesi, Alessandro Barbato, Carmen Battista, Mara Di Pietro, Andrea Milano.

Durante la serata si è svolta anche la cerimonia di consegna del premio “Vasto New Talent”, ideato dal club Lions New Century ed assegnato in questa prima edizione alla nuotatrice vastese Giulia De Ascentis. “Oltre che per i suoi meriti sportivi - ha spiegato il presidente del club Giandomenico Bassi - abbiamo scelto Giulia perchè è una ragazza che trasmette dei valori positivi da prendere ad esempio”.