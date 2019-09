Si intitola "O quam soavis" il concerto dell'ensemble Ghirlanda Sacra, guidato dal maestro Michele Cinquina, che domani sera, lunedì 30 dicembre, si terrà presso la Chiesa della Madonna del Carmine. I musicisti che prenderanno parte alla serata sono Michele Cinquina, direzione e tiorba, Elena Bertuzzi, soprano, Diana Fazzini, violone in sol e Nicola Lamon, organo portativo.

Questo concerto segnerà l'inizio dell'attività dell'associazione culturale "La cartella musicale", fondata dal vastese Michele Cinquina, che svolge la sua professione di musicista e insegnante a Verona.



Il programma musicale

F. Cavalli - O quam suavis

C. Monteverdi - O quam pulchra

F. Caccini Cantata - "O che nuovo stupor"

G. Kapsberger - Piva Figlio dormi Passacaglia in re

B.Storace - Ciaccona

M. De Liguori- Maria contempla il bambinello che dorme

C. Monteverdi- Laudate Dominum