La grande pallavolo italiana è sbarcata al PalaBCC per il quadrangolare organizzato da Daro.it e Muzak Eventi, in collaborazione con Fipav Abruzzo e il patrocinio dell'amministrazione comunale di Vasto, che vede impegnate formazioni di spicco del massimo campionato nazionale. Due sfide sul campo di gioco dell'impianto di via dei Conti Ricci, che hanno richiamato un buon pubblico pronto ad applaudire le stelle del volley, su tutti il capitano della Lube Macerata, Ivan Zaytsev, il più forte giocatore del campionato italiano. La prima delle due semifinali ha visto in campo Sir Safety Perugia, quarta forza del campionato ed Exprivia Molfetta. A vincere, conquistando la finale, sono stati gli umbri, che hanno dovuto faticare fino al tie break per regolare i pugliesi.

Seconda e certamente più attesa sfida, quella tra i primi in classifica della Lube Banca Marche Macerata contro l'Altotevere Città di Castello. Nella formazione marchigiana, priva di alcuni titolari, è andato in campo il giovane Marco Vitelli, pallavolista di Paglieta, applaudito dai tanti amici con cui d'estate gioca a beach volley sulla spiaggia vastese. Dopo un avvio contratto i giocatori marchigiani, tra cui spiccavano un sepreverde Giombini e il nazionale azzurro Parodi, hanno conquistato. Tanto entusiasmo sugli spalti per il bel match disputato dalle squadre, con i ragazzi a caccia di autografi e foto-ricordo con i loro beniamini.

Domani il programma prevede alle 16.30 la finale per il terzo e quarto posto tra Molfetta e Città di Castello, seguita dal match-esibizione tra la Nazionale Italiana Master e la selezione Abruzzo Master. Alle 19.30 la finalissima che assegnerà la vittoria, tra Macerata e Perugia. I biglietti d'ingresso, validi per la visione di tutte e tre le partite, saranno in vendita presso i botteghini del PalaBCC a partire dalle ore 15.