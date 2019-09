Undici giornalisti si contendono il ruolo di portavoce del sindaco di Vasto, Luciano Lapenna. Sono i candidati che hanno presentato i loro curricula entro il 24 dicembre scorso, data in cui è scaduto l'avviso pubblico con cui il 10 dicembre il Comune annunciava di voler dotare lo staff del primo cittadino di un addetto alla comunicazione istituzionale. Requisiti richiesti: laurea di primo livello, conoscenza dell'inglese, iscrizione all'Ordine dei giornalisti; inoltre, l'aspirante portavoce non deve svolgere attualmente alcun lavoro per testate locali.

Gli aspiranti - Undici i candidati che hanno fatto pervenire i loro curricula al dirigente municipale Vincenzo Marcello.

Sono Giovanna Colantonio, Camilla Corradini, Carlo D’Angelo, Luca Fiore, Brunella Fratini, Christian Lalla, Rossella Mammarella, Piero Mastroiorio, Simona Menna, Rossana Pagliaroli, Loris Zamparelli.

Non sono previsti né concorso, né graduatoria sulla base di punteggi da assegnare ai singoli concorsisti. Sarà direttamente Lapenna, a decidere chi, dal 2 gennaio 2014, avrà l'incarico di portavoce per i prossimi sei mesi, con contratto eventualmente rinnovabile. L'addetto alla comunicazione istituzionale percepirà un compenso di mille euro lordi.