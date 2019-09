Ad un anno dalla creazione l’associazione S.A.M. Skate And Music è lieta di presentarvi (e farvi provare!) la prima struttura per lo skateboarding a Vasto, un mini half pipe dedicato a skaters, longboarders, rollerbladers e ai profani delle tavole a rotelle.

Quale miglior occasione se non un opening party di fronte l’half pipe costruito nella pista di pattinaggio di Vasto Marina con tre ore di bar, djset e live music! (V.le Duca degli Abruzzi, di fronte al Lido Acapulco). Appuntamento oggi, sabato 28 dicembre, di seguito il programma.

16.00 - 17.00 Dj set Zuzzurrus Naccapres per un’ora di free skating e chillout con classici del rock’n’roll, rockabilly, punk e soprattutto il top del trash

Live music

17.00 – 18.00 Wallace and The Broken Hearts – Punkers from Vasto

18.00 – 19.00 Backtheory - Crossover e pogo!

Info in loco per progetti, collaborazioni e tesseramenti 2014