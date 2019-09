Questa sera alle 18 in piazza Rossetti si terrà un concerto organizzato dall'associazione culturale Il Cineocchio ed offerto dal Consorzio Vasto in Centro.

"Partendo dall’amore per la nostra città e per far sì che diventi sempre più attraente per tutti i cittadini e turisti, desideriamo offrire, con la direzione artistica dell’associazione Il Cineocchio di Ivo Menna, un Concerto di fine anno in piazza Rossetti, interpretato da musicisti professionisti", dice Marco Corvino, presidente del consorzio commerciale.

"Una occasione nuova - commenta Ivo Menna, responsabile de Il Cineocchio - per ricreare l'atmosfera di un capodanno nel solco della tradizione della cultura musicale mitteleuropea a Vasto. Nel momento di un passaggio storico della società italiana, fase cruciale cruciale dove tutto sembra offuscarsi, ecco la cultura musicale Viennese che torna con i suoi compositori: J. Strauss J., Lenner, e poi J. Brahms, e ancora G.Enescu, non senza I nostri genialacci G.Rossini, G. Verdi, G. Puccini e, infine. F. Schubert".