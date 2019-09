E' un'importante novità in tema di sicureza quella che arriverà con il 2014 a San Salvo. Infatti, a costituire un prezioso presidio su tutto il territorio comunale, ci saranno i Vigili di quartiere. Ad annunciarlo è stato il sindaco Tiziana Magnacca nel corso della conferenza stampa di fine anno, in cui ha tracciato il bilancio del suo comune nel 2013. In tema di sicurezza il primo cittadino ha ricordato come sia molto prezioso il lavoro svolto da carabinieri, polizia e altre forze dell'ordine, attraverso azioni di prevenzione e repressione.

Ma, per garantire a tutti i cittadini di San Salvo adeguata protezione, sarà la polizia municipale ad essere ancora più presente nei quartieri. "Abbiamo identificato cinque zone della città - ha spiegato la Magnacca - ed in onguna di queste ci sarà una postazione fissa per gli agenti destinati a questo servizio di quartiere. I cittadini avranno così un referente diretto e prossimo per poter estendere le loro segnalazioni, specie in termini di microcriminalità e vandalismo".Oltre ad essere presenti nelle garitte che verranno installate nei 5 luoghi prescelti, i vigili di quartiere avranno il compito di girare per le strade, mantenendo così un diretto controllo del territorio. "Li doteremo anche di bici elettriche, per facilitare i loro spostamenti ma allo stesso tempo dare un segnale verso una mobilità sostenibile".

La polizia municipale di San Salvo è in una fase di passaggio, che porterà gli uomini del comando sansalvese, oggi guidato da Saverio Di Fiore, ad essere dotati di pistole di ordinanza. Una decisione presa da tempo e che troverà compimento a breve. Inoltre verrà potenziata in città la videosorveglianza, che rappresenta un prezioso alleato per il contrasto alla criminalità. "Ringrazio tutte le forze dell'ordine per il lavoro svolto - commenta il sindaco Magnacca - e sono certa che la presenza di agenti in mezzo ai nostri cittadini sarà molto importante per aumentare il livello di sicurezza in città".