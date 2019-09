Per la prima volta la pallavolo di serie A italiana arriva a Vasto. C'è attesa nel mondo sportivo per il quadrangolare che domani e domenica vedrà quattro formazioni del massimo campionato nazionale sfidarsi al PalaBCC, dove sono in corso le operazioni per il montaggio della superficie di gioco adatta. A scendere in campo, per due sfide al giorno, saranno i primi della classe della Cucine Lube Banca Marche Macerata, gli umbri della Sir Safety Perugia e poi Exprivia Molfetta e Altotevere Città di Castello.

Si inizierà domani, sabato 28 dicembre, con la prima sfida alle 17.30 e la seconda alle 20. Domenica 29 dicembre finale per 3° e 4° posto alle 16.30, seguita dalla partita di due formazioni master over 40, che vedrà in campo tanti campioni italiani contro una selezione abruzzese. Dopo ci sarà la finalissima per l'assegnazione della vittoria finale.

L'organizzazione dell'evento è curata da Daro.it con Muzak Eventi in collaborazione con Fipav Abruzzo e il patrocinio del Comune di Vasto.

Per informazioni e biglietti 0873.365378 - 346.7513610 - 339.4994504 o circuito www.ciaotickets.com