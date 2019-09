E' di quattro feriti il bilancio del violento incidente avvenuto qualche minuto prima delle 17 in via del Porto, all'ingresso della città. A scontrarsi una Citroen AX, guidata da M.G., con a bordo D.F.N. e il figlio A.S., ed una Lancia Y, guidata da D.D.

L'incidente è avvenuto in corrispondenza del bivio per accedere alle prime case del quartiere San Paolo. La Citroen, in seguito all'impatto, si è ribaltata finendo la sua corsa su una fiancata. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto per estrarre i feriti dalle auto che, fortunatamente, erano tutti coscienti anche se molto doloranti.

Le quattro persone sono state trasportate dalle ambulanze del 118 al San Pio da Pietrelcina di Vasto, per essere sottoposti agli accertamenti del caso. Sul posto la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi del sinistro e regolato la viabilità. Durante le operazioni di soccorso e di recupero delle vetture e dei rottami sparsi sull'asfalto, rese difficili dall'abbondante pioggia, si sono create code nel tratto di strada interessato.

Nel pomeriggio c'era stato un altro incidente, lungo la statale 16, con una Bmw finita fuori strada e precipitata nella vegetazione a ridosso dell'ex tracciato ferroviario. Anche in quel caso è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per provvedere al soccorso del ferito.