Il primo torneo regionale di tennistavolo della stagione agonistica 2013/2014 ha visto arrivare nelle rinnovate strutture del Centro Sportivo San Gabriele numerosi pongisti da tutto l'Abruzzo. Nella domenica prima di Natale, atleti di tutte le età si sono sfidati all'ultimo punto per la conquista della vittoria finale. E a vincere su ogni fronte sono stati gli atleti della società del presidente Michele Ciaffi, sempre più soddisfatto per la crescita del movimento. Nelle rispettive categorie si sono affermati Federico Antenucci (12 anni), Marzia Comparelli (11) e Gaia Smargiassi (10), tutti e tre allenati da Paolo Caserta e Shan Jun.

Per la Smargiassi c'è stata anche la vittoria nel doppio misto, insieme al bravo Arcangel Giammarino, contro la coppia di Silvi, Pomante-Ciferni. Nel torno master è stato il sempreverde Roberto Sboro (65 anni) a conquistare la vittoria. La giovane Gaia Smargiassi, tra l'altro, in questi giorni si trova a Lignano Sabbiadoro, per partecipare ad uno stage con i tecnici della nazionale azzurra e con i migliori giovani pongisti italiani.

In questi giorni continua anche l'iniziativa della società vastese per trascorrere le vacanze natalizie all'insegna del ping pong. La palestra di gioco del Centro Sportivo San Gabriele è sempre aperta, con la possibilità di giocare ed essere seguiti dai tecnici della squadra vastese. Per informazioni telefonare al numero 333.4646005