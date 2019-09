"L’amministrazione comunale di San Salvo rende merito a tutti quei commercianti che da almeno trent’anni sono titolari di un esercizio e hanno svolto l’attività in maniera ininterrotta". Lo annuncia un comunicato dell'ufficio stampa del municipio.

La cerimonia di consegna delle targhe ricordo si svolgerà domenica, 29 dicembre, nell'aula del Consiglio comunale.

"E’ una manifestazione che abbiamo voluto – commenta l’assessore alle Attività Produttive, Oliviero Faienza – per celebrare i commercianti che da più anni hanno alzato le loro saracinesche e che da almeno trent’anni sono in attività. L’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Magnacca ha compiuto atti importanti per sostenere le aziende commerciali e artigianali per il pagamento della Tarsu e dell’Imu a dimostrazione di come sia sensibile nel riconoscere l’impegno imprenditoriale anche a carattere familiare".