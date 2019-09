Giovedì 2 gennaio, alle ore 16,30, presso l’Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto, in via Michetti, avrà luogo la presentazione del Calendario 2014 Anffas onlus (Associazione Famiglie di disabili intellettivi e relazionali). L’associazione quest’anno festeggia i 55 anni di attività, infatti è operativa dal 1958.

“Siamo in trincea – spiega il Presidente nazionale Anffass, Roberto Speziale – e abbiamo un dovere: continuare a lottare, con nuove armi e nuovi strumenti, uniti anche ad altri attori sociali e mantenendo forte l’impegno al cambiamento. Ne abbiamo la forza e la capacità. E’ nostro compito rimuovere tutti gli ostacoli esistenti. Cambiamento e inclusione: queste le parole d’ordine per la tutela e il rispetto dei diritti delle persone con disabilità. Nessuno è più disposto a essere spettatore. Il mondo della disabilità vuole essere protagonista attivo”.

Anche quest’anno l’Associazione Anffas onlus Vasto è presente nell’elenco dei soggetti ammessi a beneficiare del 5% dell’imposta sui redditi. Per sostenere l’Anffas onlus Vasto occorre che il dichiarante apponga la propria firma nel primo dei quattro riquadri relativo alle Associazioni di Volontariato indicando sotto la firma il codice fiscale dell’Anffas onlus di Vasto: 92 01 97 30 693 Associazione di volontariato.

Clou della serata sarà l’esibizione del cabarettista 'Nduccio, che rallegrerà il pubblico con il suo spettacolo.





