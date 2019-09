Le forti folate di vento che hanno spazzato anche il Vastese nella giornata di ieri hanno causato danni a Vasto Marina e in località Incoronata.

Un albero si è spezzato ed è caduto sull'area parcheggio della ex stazione ferroviaria di piazza Fiume, fortunatamente deserta nel momento in cui è avvenuto il cedimento della grossa conifera. Chioma e tronco hanno ostruito il passaggio pedonale e una delle due stradine laterali di accesso al parcheggio da 700 posti realizzato nel 2008 sull'area di risulta delle Ferrovie.

Ieri i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo sono intervenuti in via Riccione, nella zona retrostante il parco Aqualand, per rimuovere un albero spezzato dalle raffiche del primo pomeriggio.