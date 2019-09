E' una tradizione che si rinnova ogni anno, con piccole opere d'arte che nascono nelle chiese della città. La rappresentazione della Natività affonda le sue origini nella storia, con il primo Presepe realizzato da San Francesco a Greccio. Da allora per i cristiani la festa del Natale è accompagnata dalla realizzazione, in varie forme. Nelle chiese della città anche quest'anno i parrocchiani hanno dato prova di ottime capacità tecniche e fantasia. Facendo un giro nei giorni di festa si possono osservare tanti stili diversi, dai più semplici, che hanno visto all'opera i bambini del catechismo e dell'azione cattolica, a quelli più complessi, con tanto di pezzi in movimento e le diverse fasi del giorno. Non mancano i messaggi ripresi dalle Sacre Scritture o le ambientazioni "locali". Nella galleria fotografica trovate una raccolta dei presepi allestiti in città.