"Sabato 28 dicembre CasaPound organizza un presidio informativo Nemica Banca in Piazza Diomede". Lo annunciano gli attivisti vastesi del movimento politico di destra.

"CasaPound - annuncia il responsabile locale, Andrea Ciarallo - sarà presente dalle ore 18.30 alle ore 21 in Piazza Diomede a Vasto con un presidio informativo su Nemica Banca il servizio gratuito di assistenza rivolto a quanti hanno sottoscritto un mutuo a tasso usurario. Nemica Banca nasce per fornire assistenza a tutti coloro che si trovano a dover gestire un mutuo o una finanziaria dal tasso eccessivamente gravoso. I nostri esperti si prenderanno cura in maniera assolutamente gratuita di verificare se sussistono le condizioni per definire il prestito contratto con la banca come usurario, in quanto avente un tasso superiore al tasso soglia stabilito periodicamente dalla Banca d’Italia. Nel caso in cui venga accertato il superamento del tasso soglia, sarà possibile avviare una serie di procedure che potranno portare anche alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti dall'istituto di credito ed al pagamento della restante parte del debito per la sola quota capitale, questo sulla base di quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Questa iniziativa – spiega Ciarallo – nasce per fornire un sostegno concreto ai tanti italiani in difficoltà per la crisi, fornendo loro i mezzi per confrontarsi con un sistema bancario che applica regole sempre più restrittive e tassi sempre più pesanti per l’erogazione di quei crediti, di cui i cittadini e le imprese hanno invece assoluto bisogno".