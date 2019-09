“La dittatura dei banchieri. L’economia usuraia, l’eclissi della democrazia, la ribellione populista”. È questo il titolo del libro di Emidio Novi, edito da Controcorrente, che lo stesso autore, giornalista e già deputato e senatore, presenterà a Vasto oggi, venerdì 27 dicembre, alle ore 18, presso la Nuova Libreria di Piazza Barbacani, insieme a Pietro Golia, editore diControcorrente, e Marco di Michele Marisi, giornalista, responsabile di Giovani In Movimento, il sodalizio dei giovani del centrodestra vastese.

Al centro del dibattito, la turbofinanza, i governi tecnici e la perdita della sovranità nazionale, monetaria e popolare.

“Un evento che abbiamo inteso organizzare per cominciare ad affrontare i problemi dell’economia reale, con la convinzione che quel che resta di veramente antagonista al predominio dei banchieri su tutto, siano i popoli, la loro identità, la loro religione e le tradizioni, e le comunità solidali” ha detto Marco di Michele Marisi, organizzatore dell’iniziativa. L’occasione sarà propizia per scambiarsi gli auguri per l’anno che verrà, con auspici, speranze, e battaglie da mettere in campo.

(Giovani in Movimento - comunicato stampa)