Gli organizzatori della 15ª edizione del Presepe Vivente hanno tenuto il fiato sospeso fino all'ultimo per le previsioni meteo che minacciavano pioggia. Ma alla fine il tempo è stato clemente e così tante persone hanno potuto visitare la rappresentazione allestita lungo i vicoli del centro storico della città. Tante le scene allestite lungo il percorso, utilizzando abitazioni al piano terra, piazzette e scalinate. Già dalle 17.30 erano in tanti a fare la fila all'ingresso dei giardini di Palazzo d'Avalos. Il "cuore" della rappresentazione sulla Loggia Amblingh, con i locali che hanno ospitato la stalla di Betlemme dove è nato Gesù. Tre le famiglie che hanno impersonato Maria, Giuseppe e Gesù, dandosi il cambio ogni ora. Nei panni di Gesù Bambino due femminucce ed un maschietto: Melita Di Cicco, Mattia Taddeo ed Elisa Cavacini.

A metà rappresentazione, suscitando anche lo stupore delle persone che passeggiavano in piazza, sono arrivati anche i tre Magi a cavallo. Non sono mancati accompagnamento musicale, sia dal vivo che con la filodiffusione, e le bontà gastronomiche, come scrippelle e vino cotto, per tutti i visitatori.Il prossimo appuntamento è per il 1 gennaio, sempre con inizio alle 17.30.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Presepio Vivente Vasto di cui fanno parte rappresentanti delle parrocchie di Santa Maria Maggiore, San Giuseppe, San Lorenzo, Santa Maria del Sabato Santo, del gruppo San Gabriele, delle associazioni Pagliarelli, San Lorenzo, Confraternita della Sacra Spina, Protezione Civile Vasto Gruppo Comunale, con il prezioso coordinamento di Fratel Pietro del Grosso.