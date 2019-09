Chi come i soci del Lions Club Vasto New Century crede nella necessità di gratificare il merito dei più validi, non poteva non istituire un riconoscimento che premiasse chi si era distinto in una qualunque attività o iniziativa in Italia o all'estero. E’ nato così il premio “Lions Vasto New Talent” istituito in questo anno sociale 2013/2014 grazie soprattutto al Presidente Giandomenico Bassi che lo ha fortemente caldeggiato. L’obiettivo è proprio quello di gratificare quei giovani vastesi che per impegno, doti personali e senso di responsabilità abbiano raggiunto risultati ammirevoli in un qualunque settore dello sport, dell’istruzione, della cultura, dell’imprenditoria o dell’economia.

In questa prima edizione verrà premiata, nel pomeriggio del 28 Dicembre 2013 presso l’Istituto Figlie della Croce, la giovane Giulia De Ascentis, nuotatrice appena tornata dagli Europei di nuoto in vasca corta tenutisi ad Herning in Danimarca. La giovane atleta vastese negli ultimi anni si è fatta notare in numerose competizioni nazionali e non per l’impegno e la caparbietà profusi nella propria disciplina.

La premiazione avverrà all’interno di una manifestazione che i Club Lions vastesi ormai per tradizione dedicano ai vincitori del Poster per la pace e ai ragazzi che si sono diplomati lo scorso anno scolastico con il massimo dei voti. L’evento nasce dalla convinzione che il buon futuro inizia valorizzando il presente, come celebra la dicitura completa del premio; infatti, il Club New Century, individuando e facendo conoscere alla comunità i giovani talenti, spera di offrire al mondo giovanile un punto di riferimento oltre che un modello da imitare e nel fare questo i soci lions si fanno promotori di quel cambiamento positivo per cui ci si spende costantemente con tutte le altre attività lionistiche.