E' il secondo Natale che trascorriamo "insieme" dalla nascita di zonalocale.it. E anche quest'anno vivremo feste segnate dalla crisi, con tante, troppe famiglie che in questo giorno non potranno essere serene, per un lavoro che non c'è più o che rischia di andare via, per tante situazioni di difficoltà che anche oggi, in un giorno che dovrebbe essere di felicità, porteranno un velo di tristezza nei cuori. Ma questi sono anche giorni in cui cercare di avere un pensiero positivo da cui poter ripartire con tanta speranza. A tutti voi, che quotidianamente ci seguite, auguriamo di vivere un felice Natale.

Che questi siano per tutti voi giorni sereni. La nostra redazione, anche durante questi giorni di festa, continuerà a raccontarvi ciò che accade in questo territorio, con il sincero auspicio che siano sempre più le belle notizie da poter scrivere su zonalocale.it.

Auguri dalla redazione di zonalocale.it e dal gruppo Studioware.