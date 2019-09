Jacopo Pellicciotti è un 18enne vastese con la passione per la musica tradizionale. Un anno fa, affascinato dal suono della zampogna e della cornamusa, ha deciso di imparare a suonare questo antico strumento, diffuso nel mondo pastorale ed in Paesi come la Scozia. Così, dopo aver trovato lo strumento adatto, ha cercato un maestro. Ne ha trovato uno a Roma, che ogni tanto viene in Abruzzo per suonare con una formazione di Casalbordino. Ma, a causa della lontananza, Jacopo ha potuto frequentare solo 5 lezioni. Il resto lo ha imparato da sè, diventando molto bravo ed imparando anche a suonare la ciaramella.

Ogni tanto lo si vede in giro, con cappa e cappello, pronto a regalare la sua musica ai passanti. Ha già partecipato a diverse manifestazioni in Abruzzo e Molise e, chissà, potrebbe anche ricevere la chiamata per partecipare al Presepe vivente di Vasto.

Intanto, per augurarvi un Buon Natale, ha suonato per voi lettori di zonalocale.it uno dei brani classici della tradizione natalizia. Il clima quasi primaverile ed il bel golfo lunato poco si abbinano con una musica idealmente legata alle montagne e al mondo della pastorizia. Poco importa, perchè il giovane zampognaro vastese è davvero bravo e ha tutta la voglia di migliorarsi per girare il mondo con la sua musica da regalare agli altri.