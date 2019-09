Tutto pronto per la 15ª edizione del Presepio Vivente di Vasto tra i vicoli di Santa Maria che come di consueto si svolgerà nei giorni di S. Stefano 26 dicembre 2013 , 1° e 6 gennaio 2014 ore 17.30 – 20.30.

L’itinerario quello classico: ingresso nei giardini di Palazzo D’Avalos, percorso fra i caratteristici vicoli con le scene degli antichi mestieri, grotta in un caratteristico locale sulla Loggia Amblingh , uscita da Piazza del Tomolo.

Due le novità di quest’anno: l’impianto di filodiffusione per tutto il presepio per il festoso suono delle zampogne che farà da colonna sonora alla rappresentazione della natività; e poi una rimodulazione di tutte le scene per una maggiore fruibilità da parte dei visitatori.

Famiglie e bambini, lungo il percorso, troveranno le seguenti scene: accoglienza con i canti natalizi dei cori vastesi all’interno dei Giardini d’Avalos, la scena del Censimento; e poi all’inizio della Loggia, l’ovile, il campo dei magi, il fuoco coni pastori. Salendo verso Porton Panzotto, gli “amici sotto le stelle” ed a seguire, nel percorso obbligato tra i numerosi vicoli e piazzette, vedranno le scene di tanti antichi mestieri: il funaio, i pastori vicino al fuoco, il falegname, l’osteria del corvo, i mercatini, l’osteria dei 3 merli, il calzolaio, la famiglia del passato, i pescatori on le reti, la scuola ebraica, l’orafo, l’arte dell’argilla, le ricamatrici e tombolo, il bazaar, fuoco, la locanda, la produzione formaggio, la farmacia. Riuscendo di nuovo su Loggia Amblingh troveranno, oltre la fantastica veduta sul golfo, la scena della Natività in un antico e caratteristico locale con bue asinello e pecore ed a seguire, il mulino, la nuova scena dell’arte della lana fino alla tessitura, il fuoco con i pastori, la locanda del vino, il pittore, il fabbro, i soldati romani; ed a salire dopo Porta Catena, il cestaio, l’ impagliatore di sedie, il dolce antico (scrippelle), la fabbrica dei mattoni, l’offerta e l’uscita su piazza del Tomolo in via S. Maria.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Presepio Vivente Vasto di cui fanno parte rappresentanti delle parrocchie di S. Maria Maggiore, S. Giuseppe, S. Lorenzo, S. Maria del Sabato Santo; del gruppo S. Gabriele, delle associazioni Pagliarelli, S. Lorenzo, Confraternita della Sacra Spina, Protezione Civile Vasto Gruppo Comunale. Il presepio ha il patrocinio di Comune, Provincia e Regione.

I figuranti sono circa 200, in vestiti rigorosamente d’epoca. Gli spettatori attesi per ogni rappresentazione circa 5.000 come in passato. Un suggerimento a chi vuole evitare la fila: si può giungere anche verso fine rappresentazione, il Presepio resta comunque aperto fino alle 20.30.

Per maggiori informazioni tel. 335 72 60 901 (coordinatore del Comitato Fratel Pietro Del Grosso). oppure al 340 14 32 072 (organizzazione figuranti Elena Fabrizio).