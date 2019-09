Il poeta vastese Fernando D'Annunzio ha inviato ai suoi amici degli originali auguri natalizi con una poesia composta da lui. Vi proponiamo i bei versi di "Magica notte...".



Magica notte...

Magica notte... Tra le stelle in cielo

é apparsa sfolgorante una cometa.

D'incanto e luce si distende un velo

e un coro d'angeli ogni cuore allieta.

Magica notte... In terra si diffonde

un lieto annuncio d'angeli ai pastori

che in ogni uomo la speranza infonde

e pace e amore dona a tutti i cuori:



-E' nato un bimbo, è nato il Messia,

per noi è nato Gesù il Salvatore.

Povero, dalla Vergine Maria,

oggi è nato l'Eletto del Signore.



Cantano gli angeli: - Sia gloria a Dio

e pace agli uomini di tutto il mondo!-

Canta Maria: - Dolce amor mio...

mentre accarezza il bel capo biondo.

Fernando D'Annunzio