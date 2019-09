Nei giorni che precedono le festività natalizie lo Shooting Club Vasto ha vissuto la prima gara sociale della sua storia. La palestra di tiro inaugurata solo qualche mese fa, con la contemporanea formazione dell'associazione sportiva, ha visto molti appassionati del tiro a segno, nelle specialità pistola (P10) e carabina (C10) cimentarsi nella competizione che ha visto ben quattro turni di gara. Al termine della giornata, che si è conclusa con un brindisi benaugurale per le festività imminenti e per il prosieguo dell'attività sportiva, il presidente Giulio Di Tullio ed il direttivo hanno espresso soddisfazione per la partecipazione alla gara e per la crescita del movimento.

La classifica finale:

P.10 Uomini

1° Di Nanno Luciano

2° De Simone Mirco

3° La Verghetta Emanuele

P.10 Master Uomini

1° Raimondi Felice

P.10 Ragazzi

1° Jacopo Caprara

2° Domenico De Crecchio

C.10 Uomini

1° Del Borrello Alessandro

2° Mastragostino Marco

3° Scarpone Antonio