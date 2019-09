Si terrà il 28 dicembre 2013, presso il Teatro Madonna dell'Asilo a Vasto, la premiazione per gli studenti delle scuole superiori di Vasto e circondario che hanno superato gli esami di maturità nell'anno 2012/2013 con la votazione di 100/100 e 100/100 e lode. L'iniziativa è promossa per il 19esimo anno dal Lions Club Vasto Host, presieduto da Achille Muratore. Verranno consegnati anche i premi del 26° concorso internazionale Lions "Un poster per la pace", che ha coinvolto gli studenti delle scuole medie.

Nel corso della cerimonia verrà consegnato anche un riconoscimento, da parte del Lions Club New Century, presieduto da Giandomenico Bassi, Giulia De Ascentis, giovane campionessa di nuoto vastese, per i risultati conseguiti nel corso del 2013.

Gli studenti premiati

Ist. Omnicocomprensivo "G.Spataro" Gissi

Katia Bice Basilico

Ist.Tecnico Statale economico e tecnologico "F. Palizzi" Vasto

Jessica Gentilucci

I.I.S. "E. Mattei" Vasto

Nicholas Cacciavillani

Antonio Casciato

Noemi Croce

Ismaele Bevilacqua

Rachele Volpini

Silvia Angiolillo

Simona Marrocco

Liceo Scientifico "R.Mattioli" Vasto

Antonio Lezzoche

Francesco Ludovico

Ilaria Cinalli

Mario Laudazi

Cecilia Molino

Michele Grieco

Lorenzo Mazzatenta

Valerio Bellu

Nicola Diella

Mariangela Potente

Liceo Artistico, Classico, Linguistico e Scienze Sociali "Pantini-Pudente" Vasto

Daniela Aquilano

Cristina Bruno

Ludovica Cianciosi

Barbara T. Corradini

Fiorenza Levantesi

Alessandro Barbato

Carmen Battista

Mara Di Pietro

Andrea Milano



Vincitori 26° Concorso Internazionale "Un poster per la pace"

Giuseppina Verini - Scuola Media Statale – Cupello

Federica Zaccaria - Scuola Media Statale “R. Paolucci” – Vasto

Vincenzo Squadrone - Scuola Media Statale - SCERNI