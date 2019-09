Anche quest'anno Lorenzo Cherubini, noto come Jovanotti, che nel 2012 ha adottato una cagnetta a Vasto tramite Amici di Zampa, ha donato 1.000 euro all'associazione che da due anni gestisce il canile municipale di Vasto, in contrada Vallone Maltempo, in cui sono ospitati circa 150 cani che aspettano di essere adottati.

Tutto è iniziato su Facebook, quando la moglie del cantautore, Francesca Valiani, vide sul profilo di Amici di Zampa la foto di una cagnetta meticcia che assomigliava molto al cagnolino morto qualche tempo prima e del quale Jovanotti e la sua famiglia sentivano la mancanza.

A marzo del 2012 la donna venne a Vasto per adottare Mou e portarla a Cortona, il paese in provincia di Arezzo dove vive tutta la sua famiglia. In quell'occasione il cantante non era presente perché impegnato in alcuni concerti.

"E' molto bello che Jovanotti ci aiuti - dichiara Rosanna Florio, presidente di Amici di Zampa - perché, oltre ai cani che si trovano nella nostra struttura, ce ne sono tanti altri sul territorio che hanno bisogno di cure e di cibo. Spero che questi esempi siano di aiuto per sensibilizzare la gente al rispetto degli animali e soprattutto ad evitare gli abbandoni, che sono una grande piaga".