C’è voluto un tempo supplementare per decretare la vincitrice dell’incontro di serie C tra gli Amici del Basket San Salvo e il Basket Centro Abruzzo Sulmona. I tempi regolamentari si sono chiusi infatti sul punteggio di 57 pari.

Il primo quarto ha visto gli Amici giocare bene e il primo parziale si è chiuso col vantaggio di 6 punti mentre nel secondo la squadra ospite ha recuperato e ha fissato il punteggio sul 27-26.

Nel terzo quarto gli Amici grazie alla determinazione si riportano avanti ma nel quarto ed ultimo quarto il match è punto a punto e termina in maniera clamorosa sul 57 pari.

Nel tempo supplementare il Sulmona riesce grazie alla freschezza e alla determinazione a conquistare 2 punti preziosi e a far rimanere di stucco gli Amici e il pubblico accorso numeroso a sostenere il team sansalvese.

Nella squadra sansalvese si sono messi in evidenza Biasone e Assogna autori rispettivamente di 16 e 14 punti mentre nel Sulmona vi è stata la prestazione maiuscola del bomber del campionato Alessandro Marzoli, autore di 29 punti.

Resta l’amaro in bocca per una sconfitta che si poteva evitare perché gli Amici sono stati in vantaggio per quasi tutta la gara ma non sono riusciti ad essere cinici nei minuti decisivi del’incontro.

La classifica, non positiva finora, non rispecchia il potenziale della squadra ma dalla prossima gara i giocatori degli Amici dovranno avere maggiore consapevolezza nei propri mezzi e soprattutto maggiore cattiveria agonistica nei momenti decisivi.

La società, lo staff e i giocatori degli Amici del Basket San Salvo augurano ai propri sostenitori vacanze natalizie all’insegna della serenità.

I tabellini dell’incontro:

Amici del Basket San Salvo: Desiati 10 Assogna 14 De Rosa 5 Fanelli M. ne Maggio 5 Toth 12 Biasone 16 Gabriele 0 Fanelli G. 0 Celenza 2 Coach: Ialacci

Basket Centro Abruzzo Sulmona: Marzoli 29 Carlucci 4 Mastrodomenico 5 Libertini 6 Pezzella 0 Galante M. ne Rante R. 3 Silvestri 12 Bellantuono 12 Settevendemmie ne Rante M. 0 Coach: De Angelis

Arbitri: Palazzeschi (Francavilla) e Ferraioli (Teramo)

Parziali: 20-14 26-27 41-38 57-57 64-71 d.t.s.

Emanuele Di Nardo