Era stato presentato al Vasto Film Festival di due anni fa e poi ha partecipato a diversi concorsi. Da poco è online su Youtube Maremaje, cortometraggio scritto dal vastese Giovanni Atturio e Iraklis Panagiotopulos. Tanti i vastesi che hanno partecipato alle riprese del corto, ambientato in una Vasto del 1700. Un "regalo di Natale" che Giovanni Atturio ha fatto a tutti i vastesi.

Maremaje. Lo sfondo cronologico è quello del 1700 in cui un giovane uomo, dopo anni di lavoro in Spagna, sente il richiamo delle sue radici originarie e, quindi, decide di ritornare sulle vestigia della sua famiglia Vastese. Il desiderio si mescola alla nostalgia dell sua terra, ardentemente amata e sognata, mentre fatica in luoghi lontani; quando, però, con tanti sacrifici riesce ad approdare nella sua Vasto, nulla è come prima: gli amici, i familiari, gli spaccati paesaggistici, offrono uno scenario del tutto diverso da quello che era depositato nella memoria del giovane. Tutto, alla fine, verrà fortunatamente "recuperato" grazie anche all'incontro col Marchese del Vasto, ma..."



Cast: Giovanni Atturio, Romeo Cirelli, Gianluigi Delli Quadri, Benedetta Formisano, Maria Tresca.

Screenplay: Giovanni Atturio

Photography: Iraklis Panagiotopoulos

Editing: Iraklis Panagiotopoulos, Federica Tenaglia

Music: Alessandro Pensa

Sound: Francesco Forgione