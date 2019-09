L'assessore alle aree protette, Marco Marra interviene in merito alle nomine del Comitato di Gestione della Riserva. "Non è di interesse dell’Amministrazinoe Comunale - dichiara Marra - entrare nella polemica politica tra Michele Celenza e il M5S. E’ necessario però fare un chiarimento circa la nomina dell’ Arch. Pietro Smargiassi quale rappresentante del COASIV all’interno del Comitato di Gestione della Riserva".



"La nomina di un rappresentante del COASIV nel Comitato di Gestione - prosegue l'assessore - è una scelta che non spetta all’Amministrazione Comunale ma allo stesso Consorzio il quale, con una ns. lettera del 21 giugno 2013 (prot.24981) indirizzata al COASIV e al suo Commissario Regionale Avv. Mario Battaglia, è stato invitato a designare un suo rappresentante. A questa richiesta ha fatto seguito una mail del 26 settembre del Commissario del COASIV, Avv. Mario Battaglia che designava l’ Arch. Pietro Smargiassi quale rappresentante del COASIV.nel Comitato di Gestione della Riserva. Leggo dalla mail che è stata inviata per conoscenza anche a Franco Costantini".



"L’Amministrazione Comunale - conclude Marra - non può che prenderne atto e non è mai entrata nel merito e nei metodi di una decisione che spetta solo ed esclusivamente al COASIV. Se oggi l’ Arch. Smargiassi mette in discussione l’esistenza di atti che certifichino la sua nomina, ne prendiamo atto e suggeriamo al COASIV di chiarirsi al proprio interno. Spero solo che questa loro incomprensione non rallenti il lavoro del CdG che deve lavorare serenamente e fuori da queste dinamiche".