Un Natale nel segno della pace e del dialogo tra persone di religioni diverse, provenienti da tante nazioni, che si sono riunite nuovamente in un incontro del percorso del Tavolo Interreligioso. La sala parrocchiale di San Paolo Apostolo non è riuscita a contenere tutti i partecipanti all’incontro “La nascita del Messia”.

Dopo il precedentemente appuntamento, che ha ricordato la festa islamica del Sacrificio, è stata la nascita di Gesù, il Natale, a tracciare un ideale linea di collegamento tra le diverse religioni. A presentare la serata sono stati Hamid Hafdi, mediatore culturale e Benedetta Ferrone, del Movimento dei Focolari. Il cuore della serata è stata la lettura dei brani dei due testi sacri, la Bibbia e il Corano, in cui si racconta la nascita di Gesù. Poi è stato proiettato un video che ha raccontato la storia di questa amicizia interculturale ed interreligiosa, nata lo scorso marzo, con il supporto del Comune di Vasto e che vede come promotori don Gianfranco Travaglini, Hamid Hafdi, la pastora Gianna Sciclone e Rossella Toscano.

La lettura dei due testi Sacri, che ha rivelato come il Natale avvicini cristiani ed islamici si è rivelato “un punto di partenza vincente, poiché ha innescato un susseguirsi di testimonianze e di scambi di opinione che hanno coinvolto tutti i presenti, credenti e non”. Positivi i commenti dei partecipanti. “Come da tradizione di questi incontri, anche questa serata si è conclusa con una tavola imbandita, ricca di specialità provenienti da ogni parte del mondo, dal territorio vastese alla Romania, dal Marocco al Pakistan. Non è mancata neppure la tradizione dello scambio dei doni: è stata regalata, infatti, una candela ad ogni famiglia intervenuta, a ricordo della serata e come augurio che una nuova luce di fratellanza illumini il cammino di ognuno di noi verso un mondo di pace”.