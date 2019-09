Giovedì scorso, con una grande serata inaugurale, ha riaperto i battenti uno dei locali più affascinanti del centro storico di Vasto, il Vinerèe, in piazza Barbacani, nell’imponente e storica costruzione del Castello Caldoresco. Resta il nome del locale ma ad accogliere tutti i clienti che sceglieranno il Vinerèe per trascorrere le loro serate ci sarà uno staff tutto nuovo, con tante idee e voglia di di far diventare questo luogo il punto di riferimento per il territorio. Il giusto mix tra giovani con tanta intraprendenza ed esperti nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento vedrà in azione al Vinerèe Tina e Graziano Marrollo, Marco e Antonio Manes, Emilia D’Antonio, Giovanni Corvino, Piero Costigliola. Con loro l’inimitabile chef Lino Manes e i barmen Federico Graziani e Cristian Turdò. Alla serata inaugurale in tanti hanno scelto di trascorrere la serata al Vinerèe, che si ri-presenta così nel migliore dei modi. “Se l’unione fa la forza siamo una squadra vincente - spiega Emilia, portavoce del gruppo -. Punteremo molto sulla cucina, con prodotti freschi e garantiti”. Vinerèe è un lounge-cocktail bar, con molta attenzione al gusto, che si rivolgerà a diverse fasce di clientela, spaziando dall’aperitivo cenato, passando per la cena e concludere con le serate caratterizzate dalla musica dal vivo e dei migliori dj.

Dare il via ad una nuova avventura è anche una forte scommessa sul territorio. “Vogliamo dare il nostro contributo per far ripartire l’economia - spiega Piero-. Se non investiamo e non creiamo nuove opportunità l’Italia si blocca”. Il primo appuntamento clou della nuova stagione targata Vinerèe sarà con il cenone di Capodanno. “Sarà una festa spumeggiante, all’insegna della novità. Avremo il nostro chef Lino che preparerà dei piatti gustosi, ci sarà la musica live durante la serata e poi si andrà avanti fino all’alba”. Ci sarà la possibilità di trascorrere la serata al Vinerèe anche dopo lo scoccare della mezzanotte che segnerà l'inizio del 2014, con il divertimento che non mancherà.

E poi tanti altri appuntamenti “per riportare i giovani nel centro storico di Vasto. Vogliamo tornare a vedere tanto movimento in città piuttosto che vedere i ragazzi dover andare a Pescara, Lanciano e altre parti. Creeremo tanti eventi, cercando di portare qualcosa di nuovo, anche con il nostro aperitivo cenato con prezzi anticrisi”.

Lo chef Lino Manes ha già una lunga esperienza alle spalle ed è pronto a deliziare i palati di chi sceglierà Vinerèe. “I nostri piatti saranno a base di pesce. Ci affideremo a prodotti di qualità a prezzi economici, per tutti. Avremo un menu che cambierà mese per mese, puntando sempre sui prodotti di stagione. Nostra caratteristica sarà l’aperitivo cenato, dove proporrò i piatti della cena in versioni ridotte. E poi accompagneremo il cocktail bar con delle interessanti degustazioni”.

Ad accogliere i clienti nella suggestiva location del Vinerèe, che abbina la storicità della struttura alla modernità degli arredi, ci saranno il sorriso e la cordialità dello staff per regalare a tutti indimenticabili serate.

Gran Cenone di Capodanno

Aperitivo di benvenuto (Castello Caldoresco)

Antipasto freddo - Bellavista

(Salmone marinato, carpaccio di spigola, insalata di mare, seppie e funghi arrosto)

Antipasto caldo - Bocconcini dello chef

(Parmigiana, capesante, cozze ripiene)

Primi

Carnaroli Vinerèe scampi e champagne - Orecchiette ceci e panocchie

Secondo

Orata mandorle e miele - Insalata Vinerèe

Sorbetto al limone e cuore di menta

Cestino di lenticchie e mostarda con zampone

Trionfo di frutta e catalana brulèe

Live Music con i Vintage - a seguire Dj Set



Gran Cenone 80€ a persona. Ingresso dopo cena dalle ore 00.30 (15€ compresa 1 consumazione)

Info e prenotazioni: 393.0633104 - 333.4814054









