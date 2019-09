Oggi alle ore 17.30, sarà aperta a San Salvo, nei locali della Casa della cultura - Porta della Terra, la 1ª Mostra di arte presepiale. Finalità dell'iniziativa, proposta da Francesco Rana e Michele Daniele, accolta dall'Assessorato alla Cultura e patrocinata da Comune di San Salvo e Regione Abruzzo, è di promuovere anche a San Salvo l'artigianato del presepe, in quanto sono diverse le persone impegnate in tale attività senza avere - come in altre località vicine - la possibilità di esporre e fare apprezzare le opere dal pubblico.

Alla mostra è annesso un concorso. Il regolamento di partecipazione non pone limiti in relazione alle tecniche e ai materiali usati ma solo per ciò che attiene alle superfici in ragione degli spazi espositivi disponibili. A valutare le opere esposte saranno gli stessi visitatori, al cui giudizio si sommerà quello di una giuria qualificata formata da tre componenti. Sono previsti il rilascio di un attestato per tutti i partecipanti e premi per i migliori presepi. Potranno ovviamente esporre presepi anche artigiani fuori concorso. Gli orari di visita giornalieri saranno evidenziati all'ingresso della Casa della cultura.

La mostra si concluderà il giorno 6 gennaio 2014, con la cerimonia di premiazione - prevista per le ore 11 - dei tre vincitori delle opere in concorso.