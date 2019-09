Nel Teatro Fraschini di Pavia gremito di pubblico, grande successo per Aerobic Seasons di Raffaele Bellafronte (le sue Quattro Stagioni per orchestra d’archi) nel tradizionale appuntamento con Enrico Dindo e la sua orchestra in occasione della doppia ricorrenza natalizia e di fondazione dell'ensemble (dicembre 2001).

Enrico Dindo, già primo violoncello solista nell'Orchestra del Teatro alla Scala, e primo premio nel 1997 al Concorso Rostropovich di Parigi, ha guidato I Solisti di Pavia in una eccellente lettura della partitura del compositore vastese evidenziando in maniera impeccabile le trame poliritmiche, le visioni aeree e le grandi campate melodiche.

L'Orchestra, realtà consolidata nel panorama musicale italiano, ha confermato il suo blasone, con una performance di altissimo livello.