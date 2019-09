Come ogni anno, anche quest’anno, martedì 17 dicembre, presso l’Hotel Acquario di Vasto Marina si è svolta la consueta festa di Natale per associati, famigliari e amici della Sezione di Vasto. Ad impreziosire l’edizione di Natalisieme 2013 le celebrazioni per i quarant’anni della Sezione e i cinquant’anni di tessera del fondatore e primo presidente Gianni Castaldi.

Tanti gli ospiti presenti: il componente del Comitato Nazionale Rosario D’Anna della Sezione di Acireale, il Presidente del CRA Abruzzo Renato Buda della Sezione di Pescara, il Vice-Presidente del CRA Matteo Florio della Sezione di Vasto, il Presidente della Sezione di Lanciano Mirko Bisbano e il Presidente della Sezione di Chieti Bruno Di Paolo accompagnato dal suo vice Terence Pellegrini.

A fare gli onori di casa il Presidente Nicola Molino, il Vice-Presidente Mario D’Adamo e il Comitato Feste composto dal “presidente” Lorenzo Spadaccini (assente per motivi personali) e da Roberto Celenza e Giuseppe De Filippis, abili organizzatori della serata.

Un ringraziamento va fatto anche ad Adriano Chiavaro, da poco ex-associato, il quale ha voluto ugualmente partecipare alla “nostra festa” facendoci divertire con della buona musica, karaoke e una ricca tombolata. In una sala da Gran Gala il clima è quello del Natale, l’atmosfera quella di una grande famiglia riunita davanti un camino per scambiarsi gli Auguri.

Ricco il menù tra antipasti, primi e secondo. Immancabili panettone e pandoro. Il tutto anticipato da un aperitivo di apertura.

La cena, nelle sue pause, è stata intervallata da alcune premiazioni: Giacomo Rossini quale migliore dell’ultimo corso arbitri, Luciano Spadaccini per essere stato promosso come Osservatore alla CAI e Gionatan Civico per essere stato promosso come Arbitro alla CAI.

L’apice della serata la proiezione di un video che ha raccolto le immagini più belle della storia della nostra sezione. Immagini che hanno emozionato i più anziani e divertito i più giovani. Gianni Castaldi ci ha ricordato come nacque la nostra sezione: “eravamo un gruppetto di amici, 8-9 persone, dovemmo fare il corso presso la Sezione di Chieti ma era impossibile seguire tutte le Riunioni Tecniche, le macchine non c’erano e i collegamenti con Chieti erano scarsi. Convincemmo l’allora presidente della Sezione di Chieti a farci tenere le Riunioni Tecniche a Vasto. Il numero di arbitri pian piano iniziò a crescere. Dopo qualche anno la prima sede sezionale e l’autorizzazione a fondare la Sezione di Vasto, nata ufficialmente il 1 luglio 1973”.

Il Comitato Feste e il Presidente Molino hanno consegnato allo stesso Gianni una targa per celebrare i suoi cinquant’anni di tessera, omaggio del Presidente dell’AIA, Marcello Nicchi. Anche la Sezione di Chieti ha voluto omaggiare Gianni con una targa a memoria di questo straordinario traguardo. Spazio dunque ai brindisi e al taglio della torta. Si conclude una fantastica serata trascorsa in famiglia, la famiglia della nostra sezione.

E da parte di tutta la Sezione di Vasto un augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Gilberto D'Annunzio