E' con tutta probabilità la stessa mano ad aver appiccato il fuoco a due cassonetti per la raccolta differenziata nel cuore della notte. I Vigili del fuoco del distaccamento hanno ricevuto la prima chiamata da via Madonna dell'Asilo, a non molta distanza dalla caserma, per un contenitore dei rifiuti che stava andando a fuoco. Il tempo di recarsi sul posto e spegnere le fiamme che è arrivata una seconda richiesta d'intervento per analogo motivo in via Circonvallazione Istoniense. Stessa sorte era toccata al bidone di un altro condominio.

Con due episodi identici, avvenuti a poca distanza di tempo e di spazio, la possibilità che si tratti di un'azione vandalica compiuta dalla stessa persona o da più persone non è molto remota.