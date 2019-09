San Salvo-Altinrocca 1-0. Con una rete di Marinelli, dopo pochi minuti di gioco, il San Salvo supera l’Altinrocca giunta incredibilmente al “Bucci” con solo 11 giocatori. Nei locali pesa l’assenza per squalifica del centrocampista Quaranta. Dopo la partenza di Nando Giuliano il tecnico Gallicchio affida la fascia di capitano al sansalvese Vito Marinelli.

La partita si sblocca dopo solo 4’: Vinciguerra si guadagna un corner con un tiro dal limite respinto dal portiere, sugli sviluppi del calcio d’angolo Cappelletti serve Marinelli che sul filo del fuorigioco trafigge Battaglia e regala il vantaggio ai locali. Al 15’ i locali sfiorano il raddoppio ma la botta di Marinelli, pescato da una sciabolata lunga di Pollutri, viene respinta in angolo dal numero uno ospite.

Un minuto dopo Antenucci tenta l’eurogol in rovesciata, ma la palla viene solo sfiorata dall’attaccante e termina sul fondo. Al 26’ prima conclusione degli ospiti con un tiro di Di Vito bloccato da Mainardi. Al 27’ lancio lungo su Antenucci che elude la difesa ospite ma si fa anticipare dal portiere, la palla respinta finisce a Marinelli che spreca un’occasione ghiotta per raddoppiare. Fino alla fine del primo tempo l’Altinrocca ci prova in un paio di occasioni ma Mainardi fa buona guardia. Il San Salvo con 5 fuoriquota in campo soffre a centrocampo dove diversi errori favoriscono le ripartenze avversarie.

Nella ripresa è ancora il San Salvo a rendersi pericoloso al 2’ con un tiro di Di Pietro che lambisce l’incrocio dei pali. Al 7’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo il colpo di testa di Di Vito finisce di poco alto. Al 15’ Napolitano si invola sulla destra, la sua conclusione lambisce la traversa. Due minuti dopo si rivedono i biancazzurri: Marinelli libera bene Vinciguerra il tiro a scavalcare il portiere finisce a lato, tra la disperazione dei presenti. Alla mezz’ora Marinelli si fa respingere la sfera da Battaglia che finisce a Cappelletti che spara alto.

Al 42’ Vinciguerra batte rapidamente una punizione servendo Antenucci che tocca per Marinelli ma ancora una volta il bomber sansalvese tentenna e perde l’attimo giusto. L’ultima occasione capita sui piedi di Antenucci al 50’ ma, solo contro l’estremo ospite, sbaglia la rete del raddoppio.

Il San Salvo visto quest’oggi denota l’assenza di centrocampisti centrali anche se con il rientro di Quaranta, e magari con l’arrivo di qualche nuovo calciatore, il reparto dovrebbe tornare a funzionare alla perfezione.

I biancazzurri, durante la pausa natalizia, affronteranno in amichevole il Termoli e l’Agnone per preparare al meglio il turno del campionato, del 5 gennaio, che vedrà i biancazzurri impegnati sul difficile campo dell’Avezzano. (Luca Di Sciascio)

Tabellino

San Salvo-Altinrocca 2-1 (1-0)

Reti: 4’pt Marinelli (San Salvo);

San Salvo: Mainardi, Pollutri, Alberico, Del Borrello (26’st Ramundo), Lappicirella, Felice (21’st Sabella), Cappelletti (38’st Tortora), Di Pietro, Marinelli, Vinciguerra, Antenucci. A disposizione: Raspa, D’Aulerio, Ferrante, Izzi. Allenatore: Claudio Gallicchio

Altinrocca: Battaglia, Napolitano, Del Mastro, Tancredi, Flocco, Loseto, Gagliano, Tucci, De Martino, Di Vito, Raspaolo.

Arbitro: Riccardo Marino de L’Aquila (Cicchitti di Chieti e Parisse di Teramo)

Ammoniti: Felice, Marinelli, Lapicirella, Alberico (San Salvo); Tancredi, Loseto (Altinrocca).

Espulso: Ramundo 48’st

Virtus Cupello-Civitella Roveto 3-1. Continua la serie positiva della Virtus Cupello che sotto di un gol al 25' con Sabatini, riesce prima a pareggiare al 67' con Fonseca e poi a passare in vantaggio all'87' con Alberico di testa, al 92' ancora Fonseca sigla il terzo gol. A difendere la porta dei padroni di casa, al posto di Ottaviano infortunato, il nuovo acquisto Andrea Garibaldi, per lui un ritorno al Cupello.

I rossoblu arrivano così a quota 20 punti e nel prosismo turno di domenica 5 gennaio alle 14.30, andranno a Montorio, oggi sconfitto 1-0 a Capistrello.

I risultati della 18esima giornata di Eccellenza (Prima di ritorno), domenica 22 dicembre, ore 14.30. Vasto Marina-Alba Adriatica 1-0, San Salvo-Altinrocca 1-0, Francavilla-Avezzano 1-1, Virus Cupello-Civitella Roveto 3-1, Capistrello-Montorio 1-0, San Nicolò-Pineto 3-1, Rosetana-River Casale 1-2, Acqua&Sapone-Torrese 0-1, Miglianico-Vastese 0-0

La classifica. San Nicolò 48, Avezzano 38, Torrese e Capistrello 34, Vastese 28, Pineto 27, San Salvo 26, Alba Adriatica e Miglianico 24, Rosetana 21, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 20, Francavilla e River Casale 19, Montorio e Vasto Marina 16, Altinrocca 11, Civitella Roveto 10

Il prossimo turno, domenica 5 gennaio, ore 14.30. River Casale-Capistrello, Civitella Roveto-Francavilla, Tornese-Miglianico, Vastese-Rosetana, Alba Adriatica-San Nicolò, Avezzano-San Salvo, Altinrocca-Vasto Marina, Montorio-Virtus Cupello, Pineto-Acqua&Sapone