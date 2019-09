Finisce 0-0 tra Miglianico e Vastese. Biancorossi rimaneggiati per via di squalifiche e infortuni che si devono accontentare di un punto che fa salire i biancorossi a quota 28 in classifica, al quarto posto.

Assenti Cardone, Battista e Triglione per squalifica e Benedetti per infortunio, Torres non al meglio parte dalla panchina, così come Soria per problemi gastrointestinali, entrambi entreranno a partita in corso.

Torna Miani dopo le due giornate di squalifica, al debutto dal primo minuto i nuovi arrivati D'Antonio e Rossodivita, oltre a Galiè. Nel primo tempo anche Avantaggiato è costretto a lasciare il campo per un infortunio. Decisiva una parata di Cialdini che ha evitato di piede la rete dei padroni di casa.

La Vastese ha avuto le sue occasioni, ma non è riuscita a capitalizzarle. Un risultato che è giusto per quanto visto in campo, ma che non accontenta nessuna delle due squadre.

Nel prossimo turno, domenica 5 gennaio alle 14.30, all'Aragona arriva la Rosetana sconfitta oggi in casa 1-2 dal River Casale. All'andata la Vastese perse 2-0.

I risultati della 18esima giornata di Eccellenza (Prima di ritorno), domenica 22 dicembre, ore 14.30. Vasto Marina-Alba Adriatica 1-0, San Salvo-Altinrocca 1-0, Francavilla-Avezzano 1-1, Virus Cupello-Civitella Roveto 3-1, Capistrello-Montorio 1-0, San Nicolò-Pineto 3-1, Rosetana-River Casale 1-2, Acqua&Sapone-Torrese 0-1, Miglianico-Vastese 0-0

La classifica. San Nicolò 48, Avezzano 38, Torrese e Capistrello 34, Vastese 28, Pineto 27, San Salvo 26, Alba Adriatica e Miglianico 24, Rosetana 21, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 20, Francavilla e River Casale 19, Montorio e Vasto Marina 16, Altinrocca 11, Civitella Roveto 10

Il prossimo turno, domenica 5 gennaio, ore 14.30. River Casale-Capistrello, Civitella Roveto-Francavilla, Tornese-Miglianico, Vastese-Rosetana, Alba Adriatica-San Nicolò, Avezzano-San Salvo, Altinrocca-Vasto Marina, Montorio-Virtus Cupello, Pineto-Acqua&Sapone