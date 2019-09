Il Vasto Marina supera 1-0 l'Alba Adriatica all'Aragona grazie ad una rete di Nando Giuliano e conquista la terza vittoria consecutiva. Tre punti che permettono alla squadra di Precali di salire a quota 16 in classifica, al terzultimo posto con il Montorio, e proseguire la marcia verso la salvezza. In settimana potrebbe arrivare un nuovo acquisto, si parla dell'attaccante Contestabile e di un terzino sinistro di categoria.

La partita. Si gioca per la prima giornata di ritorno, all’andata gli ospiti hanno vinto 2-1. Nei padroni di casa è assente Riella infortunatosi giovedì nella partita della juniores a Francavilla. Debutto dal primo minuto per l’ultimo arrivato Giuliano, schierato esterno a centrocampo, in campo dall'inizio anche Veron e Manno. Tre i fuoriquota in campo per i vastesi e tutti del ’95: Menna, D’Alessandro e Stivaletta. Gli ospiti sono settimi a 24 punti, sono una squadra giovane, ma non semplice da affrontare.

Parte bene il Vasto Marina al primo minuto subito con Manno che serve Spagnuolo, il centrocampista tira dalla distanza, ma manda a lato. Al 5’ Stango su punizione dalla destra mette in mezzo per Manno che di testa da due passi non centra lo specchio, Benedetto non ci arriva per poco.

Al 27’ punizione da sinistra del solito Stango, testa di Menna, Masi mette in angolo, tre minuti dopo Manno in avanti per Stango che entra in area e non tira, la difesa avversaria allontana. Al 32' l'Alba Adriatica è costretta a giocare con un uomo in meno, viene espulso Pirelli che trattiene Benedetto per la maglia, l'attaccante viene ammonito, per lui è però il secondo giallo.

Al 34’ padroni di casa in vantaggio, bel cross di Napolitano dalla sinistra, la palla arriva a Stivaletta che non riesce a tirare e finisce all’indietro per l’accorrente Giuliano che lascia partire un diagonale preciso e potente che si insacca.

Il primo tempo si chiude con i vastesi in avanti, al 54’ buona palla in profondità di Giuliano per Stivaletta che colpisce, Masi manda in angolo. Al 58’ Napolitano dalla sinistra passa a Manno che di petto la scarica su Stivaletta che manda sul fondo.

Gli ospiti si vedono in avanti al 59’ con un tentativo di Ianni da fuori neutralizzato da Antenucci. Al 60’ una disattenzione di Benedetto rischia di favorire l'Alba Adriatica, ne approfitta Antonacci che da solo in contropiede avanza verso Antenucci e a tu per tu con il portiere di casa colpisce in pieno la traversa.

Al 78’ la punizione da sinistra di Stango arriva dalle parti di Spagnuolo che tira, davanti alla traiettoria della palla c’è Benedetto che si oppone involontariamente e impedisce il gol. Al 86’ Spinozzi in contropiede si divora il pareggio solo davanti ad Antenucci. All'87' anche il Vasto Marina resta con un uomo in meno, doppia ammonizione per Stango.

Al 91’ Tarquini ha sui piedi la palla per il pareggio, il suo diagonale finisce in angolo dopo aver colpito un compagno e al 95' ci prova Cesario per i locali, entrato da poco al posto di Mannio, butta sul portiere il pallone del possibile raddoppio.

Finisce 1-0, altri tre punti per il Vasto Marina sempre più in corsa per la salvezza, in attesa della sfida di domenica 5 gennaio, dopo la sosta natalizia, fuori casa contro l'Altinrocca degli ex Vastese Di Vito e Napolitano, penultima e oggi sconfitta 1-0 a San Salvo dove si è presentata con 11 giocatori contati, senza allenatore, con il presidente in panchina e nessuna riserva. All'andata finì 3-3.

Tabellino

Vasto Marina-Alba Adriatica 1-0 (1-0)

Marcatori: 34’ Giuliano (Vasto Marina)

Vasto Marina: Antenucci, D’Alessandro, Napolitano, Spagnuolo, Menna, Benedetto, Giuliano, Stivaletta, Manno (90’ Cesario), Stango, Veron. A disposizione Gaspari, Labrozzi, Marinelli, D’Ottavio, Forte, Marchesani. Allenatore Precali

Alba Adriatica: Masi, Arietti, Tarquini, Ianni, D’Eustachio, Faragalli, Di Giorgio (84’ Prosperi), Di Nicola (59’ Spinozzi), Pirelli, Liguori, Antonacci (78’ D’Antonio). A disposizione Petrini, Scaramazza, Lelli, Ferretti. Allenatore Di Serafino

Arbitro: Davide Ranalli di Pescara (Filippo Pellicciotta e Nicola Ferrante di Lanciano)

Ammoniti: Veron (Vasto Marina), Ianni (Alba Adriatica), Faragalli (Alba Adriatica), Cesario (Vasto Marina)

Espulsi: 32’ Pirelli (Alba Adriatica), 87’ Stango (Vasto Marina)

I risultati della 18esima giornata di Eccellenza (Prima di ritorno), domenica 22 dicembre, ore 14.30. Vasto Marina-Alba Adriatica 1-0, San Salvo-Altinrocca 1-0, Francavilla-Avezzano 1-1, Virus Cupello-Civitella Roveto 3-1, Capistrello-Montorio 1-0, San Nicolò-Pineto 3-1, Rosetana-River Casale 1-2, Acqua&Sapone-Torrese 0-1, Miglianico-Vastese 0-0

La classifica. San Nicolò 48, Avezzano 38, Torrese e Capistrello 34, Vastese 28, Pineto 27, San Salvo 26, Alba Adriatica e Miglianico 24, Rosetana 21, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 20, Francavilla e River Casale 19, Montorio e Vasto Marina 16, Altinrocca 11, Civitella Roveto 10

Il prossimo turno, domenica 5 gennaio, ore 14.30. River Casale-Capistrello, Civitella Roveto-Francavilla, Tornese-Miglianico, Vastese-Rosetana, Alba Adriatica-San Nicolò, Avezzano-San Salvo, Altinrocca-Vasto Marina, Montorio-Virtus Cupello, Pineto-Acqua&Sapone