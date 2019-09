Prima Categoria, girone B.

United Cupello-Fara San Martino 3-3. Finisce pari con tanti gol ed un pizzico di amarezza per lo United Cupello che va in vantaggio e si fa raggiungere da un Fara San Martino che ha dimostrato di meritare la testa della classifica. Partono bene i cupellesi che segnano al 2' con Ruzzi e raddoppiano al 14' con Zara. Gli opiti non demordono e accorciano le distanze con Rotunno al 19', complice una defezione del portiere di casa Cilli. Ancora United al 45' con Zara, che finalizza una bellissima azione corale della squadra di casa. La prima frazione si chiude sul 3-1. Secondo tempo di marca farese, che ha il merito di crederci ed accorciare le distanze al 50' con Tonti. Al 60' il gol del definitivo 3-3 siglato da Di Cecco. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto giocando un bel calcio.

Le altre partite. Il Fara San Martino resta al comando nonostante il pareggio, dietro non ne approfitta il Tre Ville che perde in casa 3-4 contro il Real Montazzoli che adesso è distaccato di un solo punto. Non ne approfitta nemmeno lo Scerni che pareggia tra le mura amiche 2-2 contro lo Sporting San Salvo e aggancia il Tre Ville in seconda posizione. Pareggio 1-1 tra Casalbordino e Palombaro, per i padroni di casa, a segno con Della Penna, al secondo centro in tre gare, è un'occasione persa per avvicinarsi al gruppo che li precede. Balzo in avanti del Real San Giacomo che si impone 4-1 a Guastameroli e si allontana dalla zona calda. Il Roccaspinalveti supera 2-0 il Monteodorisio penultimo mentre la Casolana batte 3-2 il Trigno Celenza e lo spinge nella parte bassa della classifica. Boccata d'ossigeno per la Spal Lanciano che in casa del Castelfrentano ultimo vince 2-1.





I risultati della 14esima giornata di Prima Categoria, girone B. Casolana-Trigno-Celenza 3-2, Castelfrentano-Spal Lanciano 1-2, Guastameroli-Real San Giacomo 1-4, Palombaro-Casalbordino 1-1, Roccaspinalveti-Monteodorisio 2-0, Scerni-Sporting San Salvo 2-2, Tre Ville-Real Montazzoli 3-4, United Cupello-Fara San Martino 3-3

La classifica. Fara San Martino 34, Tre Ville 27, Scerni 27, United Cupello 26, Real Montazzoli 26, Casalbordino 22, Real San Giacomo 19, Guastameroli 18, Palombaro 18, Casolana 17, Roccaspinalveti 17, Trigno Celenza 16, Spal Lanciano 14, Sporting San Salvo 13, Monteodorisio 9, Castelfrentano 3

Il prossimo turno, 12 gennaio, ore 14.30. Casalbordino-United Capello, Fara San Martino-Gustameroli, Monteodorisio-Casolana, Real Montazzoli-Roccaspinalveti, Real San Giacomo-Tre Ville, Spal Lanciano-Scerni, Sporting San Salvo-Palombaro, Trigno Celenza-Castelfrentano

Seconda Categoria, girone G.

Incoronata Calcio Vasto-Fossacesia 90 4-1. Vittoria importante per l'Incoronata e portata a casa dai vastesi con carattere. Primo tempo aggressivo e di pressione sull'avversario con i biancorossi che sprecano troppo, fallendo almeno in tre occasioni la rete del vantaggio. Di tutt'altra storia la ripresa, vantaggio con una splendida punizione disegnata da Auriemma che finisce sotto l'incrocio. Subito dopo arriva il pareggio ospite con un gran tiro da fuori. Al 63' Romilio lanciato da capitan Trentino supera con un pallonetto delizioso il portiere ospite e firma il nuovo vantaggio. Dopo molte occasioni mancate l'Incoronata mette il sigillo sulla gara, ci pensa Verrone che con una formidabile serpentina semina il panico nella difesa avversaria e deposita in rete con un bel tiro il 3-1. L'avversario subisce il quarto gol firmato da Fioravante, che dalla distanza scaglia una bomba che si insacca sotto la traversa. Si ripartirà di nuovo in casa con l'attesa sfida con il Gs Montalfano.

Le altre partite. Nel recupero dell'undicesima giornata, che metteva di fronte Real Montalfano e Paglieta, rispettivamente seconda e prima, hanno la meglio i padroni di casa che vincono 4-2 e tornano al comando della classifica, chiudendo al primo posto il girone di andata. In gol Radu per il Real che raddoppia nella ripresa, terzo gol di Smiles, poi vanno a segno per gli ospiti Sulpizio e Lamarca, nel finale quarto gol del Real di Florea. Non ne approfitta il San Buono che pareggia in casa 2-2 contro il Mario Turdò, stesso risultato per il Mario Tano sul campo del Furci. Il Gs Montalfano passa 2-1 a Colledimezzo, con una doppietta di Travaglini, mentre il Fresa vince 2-0 a Liscia contro l'ultima in classifica, in gol, Racano e Di Stefano. Il Gissi viene sconfitto a sorpresa 4-1 dal Casalanguida che abbandona così l'ultima posizione in classifica dove resta solo la Valle Del Treste.





I risultati del recupero dell’11esima giornata di Seconda Categoria, girone B. Casalanguida-Gissi 4-1, Colledimezzo-Montalfano 1-2, Furci-Mario Tano 2-2, Incoronata-Fossacesia 4-1, Real Montalfano-Paglieta 4-2, San Buono-Mario Turdò 2-2, Valle Del Treste Liscia-Fresa 0-2.

La classifica. Real Montalfano 28, Paglieta 27, San Buono 23, Mario Tano 22, Incoronata Calcio Vasto 22, Gs Montalfano 21, Fresa 20, Gissi 16, Fossacesia 90 16, Colledimezzo 16, Mario Turdò 16, Furci 13, Valle del Treste Liscia 8, Casalanguida 5

Il prossimo turno (1° di ritorno), domenica 19 gennaio, ore 14.30. Furci-Colledimezzo, Real Montalfano-Fossacesia, Casalanguida-Fresa Calcio, Mario Turdò-Gissi, San Buono-Mario Tano, Incoronata Calcio Vasto-Montalfano, Paglieta-Valle Del Treste Liscia

Terza Categoria Vasto. Negli anticipi di sabato importante vittoria esterna del Real Porta Palazzo per 1-2 a Carunchio, reti di Monteferrante, Caldarone e Memmo. La Dinamo Roccaspinalveti batte 4-3 il Real Alto Vastese mentre la Virtus Tufillo rifila un perentorio 3-0 al Lentella con doppietta di Colaiacovo e gol di Palma. Finisce 0-1 per l'Odorisiana sul campo della Virtus Rocca San Giovanni l'incontro di cartello della giornata che metteva di fronte le prime della classe, entrambe imbattute. Per gli ospiti a segno all'82 il capitano Di Bussolo, è il secondo gol subito in campionato dai padroni di casa. Questa vittoria permette all'Odorisiana di raggiungere al primo posto la squadra di Rocca San Giovanni, in attesa della ripetizione della partita casalinga contro la Virtus Tufillo. I Lupi Marini vincono 1-2 a Guilmi e si allontanano dalle zone basse, per gli ospiti a segno Bosco, pareggia Catalano, Selvaggi firma la vittoria. Sporting Vasto travolto in casa 1-4 dalla Casalese, per i vastesi in gol del nuovo acquisto Di Viesti.





I risultati del recupero dell’ottava giornata della Terza Categoria Vasto. Carunchio-Real Porta Palazzo 1-2, Dinamo Roccaspinalveti-Real Alto Vastese 4-3, Virtus Tufillo-Lentella 3-0, Guilmi-Lupi Marini 1-2, Sporting Vasto-Casalese 1-4, Virtus Rocca San Giovanni-Odorisiana 0-1

La classifica. Virtus Rocca San Giovanni 23, Odorisiana* 23, Virtus Tufillo* 18, Real Porta Palazzo 15, Casalese 15, Dinamo Roccaspinalveti 15, Carunchio 13, Guilmi 10, Lupi Marini 9, Real Alto Vastese 7, Sporting Vasto 6, Lentella 4 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 26 gennaio, ore 14.30. Carunchio-Dinamo Roccaspinalveti, Casalese-Virtus Rocca San Giovanni, Lentella-Real Porta Palazzo, Odorisiana-Lupi Marini, Real Alto Vastese-Guilmi, Sporting Vasto-Virtus Tufillo