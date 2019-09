Il Real Porta Palazzo soffre ma espugna Carunchio con i gol di Monteferrante e Memmo e conquista tre punti d'oro su un campo difficilissimo, dove nessuna squadra aveva ancora mai vinto. I padroni di casa, che hanno subito solo un gol tra le mura amiche prima di questa partita, sprecano due calci di rigore, di cui uno parato da Di Biase, ma si confermano squadra difficile da affrontare. Un successo che permette ai gialloneri di mister Pomilio di scavalcare i rivali e salire al quarto posto in classifica.

La partita. I vastesi schierano dall'inizio i nuovi acquisti Pelliccia, Budano e Monteferrante. Il tempo di entrare in campo e prendere le misure e il Real, con il capitano Cristini in panchina, va in vantaggio al 16' quando De Cristofaro dalla sinistra è bravo a servire in mezzo all'area con un passaggio preciso Monteferrante che di testa insacca, per lui è il primo gol con la sua nuova squadra.

Il Carunchio non sta a guardare e si avvicina in due occasioni alla porta difesa da Di Biase, al 22' il colpo di testa di Caldarone, il migliore dei suoi, si stampa sul palo e tre minuti dopo con Moretta che manda fuori. Gli ospiti potrebbero raddoppiare, Forgione si presenta due volte davanti a Pagano, ma non riesce a metterla dentro.

I padroni di casa cercano il pareggio, il Porta Palazzo controlla e riparte in contropiede. Al 31' l'espisodio che potrebbe cambiare la partita, Turri in area commette fallo su Caldarone, l'arbitro non ha dubbi e concede il rigore, batte Di Falcio, Di Biase para e la porta dei vastesi resta inviolata. Al 32' un colpo di testa in area di Memmo scheggia la traversa e al 35' arriva il pareggio, Moretta dalla sinistra serve Caldarone che svetta e firma l'1-1.

Nel secondo tempo entra in campo anche Serafini, allenatore del Carunchio, i locali si riversano nella metà campo avversaria per provare a vincere la partita, al 55' dopo un infortunio che lo ha costretto a stare fermo a lungo, nei gialloneri rientra Cinquina, che prende il posto di Forgione. L'attaccante si mette subito in mostra con un paio di giocate delle sue che disorientano gli avversari. Al 65' Serafini ha l'occasione buona per segnare, ma a tu per tu con Di Biase calcia a lato, il Porta Palazzo stringe i denti e al 72' Del Roio, entrato da qualche minuto, dalla destra crossa per Memmo che di testa riporta in avanti i suoi.

Nei minuti di recupero Paolino tocca di mano all'interno della propria area e il direttore di gara assegna un altro rigore, lo batte Serafini, la palla finisce sul palo. Passano pochi secondi e l'arbitro decreta la conclusione di una partita con un finale al cardiopalma. Il Real Porta Palazzo porta a casa tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione e può festeggiare il quarto posto con mister Pomilio che mangia il panettone. Il Carunchio, che se avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla, resta a mani vuote, ma può ancora dire la sua.

Negli altri due anticipi vittoria per 4-3 della Dinamo Roccaspinalveti sul Real Alto Vastese, Virtus Tufillo-Lentella finisce 3-0. Si giocano oggi Guilmi-Lupi Marini, Sporting Vasto-Casalese e il big match tra prima e seconda Virtus Rocca San Giovanni-Odorisiana. Dopo la lunga sosta invernale si tornerà in campo domenica 26 gennaio.

Tabellino

Carunchio-Real Porta Palazzo 1-2 (1-1)

Marcatori: 16' Monteferrante (Real Porta Palazzo), 35' Caldarone (Carunchio), 72' Memmo (Real Porta Palazzo)

Carunchio: Pagano, Colella, Serafini P., Di Falcio, Ciale, Di Carlo, Ritrivi, Di Foglio, Caldarone, Marianacci D., Moretta. A disposizione Serafini M., Potente, Di Trento, Marianacci M., Turdò, Ranni, Maiale. Allenatore Mario Serafini

Real Porta Palazzo: Di Biase, Memmo, Paolino, Pelliccia, Bolognese, Budano, Turri, Teti, Forgione, Monteferrante, De Cristofaro. A disposizione Fiore, De Felice, Stivaletta, Del Roio, Cristini, Cinquina, Nocciolino. Allenatore Enzo Pomilio

Arbitro: Manuel Di Biase di Vasto

Ammoniti: Turri (Real Porta Palazzo)

I risultati dell’ottava giornata della Terza Categoria Vasto. Carunchio-Real Porta Palazzo 1-2, Dinamo Roccaspinalveti-Real Alto Vastese 4-3, Virtus Tufillo-Lentella 3-0, Guilmi-Lupi Marini 1-2, Sporting Vasto-Casalese 1-4, Virtus Rocca San Giovanni-Odorisiana 0-1

La classifica. Virtus Rocca San Giovanni 23, Odorisiana* 23, Virtus Tufillo* 18, Real Porta Palazzo 15, Casalese 15, Dinamo Roccaspinalveti 15, Carunchio 13, Guilmi 10, Lupi Marini 9, Real Alto Vastese 7, Sporting Vasto 6, Lentella 4 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 26 gennaio, ore 14.30. Carunchio-Dinamo Roccaspinalveti, Casalese-Virtus Rocca San Giovanni, Lentella-Real Porta Palazzo, Odorisiana-Lupi Marini, Real Alto Vastese-Guilmi, Sporting Vasto-Virtus Tufillo