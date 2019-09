La BCC Vasto Basket manca la settima vittoria consecutiva e cade sul campo della NPC Rieti. In terra laziale finisce 70-53 per i padroni di casa, che vincono meritatamente dopo aver condotto sempre avanti.

La chiave del match è il primo quarto, quando i padroni di casa partono subito fortissimo, mandando i biancorossi in affanno. Il punteggio che segna il tabellone al termine dei primi 10 minuti è da brivido per i vastesi, 29-9. Coach Di Salvatore si fa sentire nei minuti di pausa e i suoi sembrano rispondere bene, riuscendo a trovare buone trame di gioco e aggiudicandosi il secondo quarto per 15-10. Ma il bottino di punti accumulato dai laziali nella prima frazione è talmente importante che al riposo lungo si va sul 39-24 per i padroni di casa.

Davvero tanti gli errori commessi dai cestisti biancorossi al tiro e pochi rimbalzi conquistati. Al contrario i reatini conquistano tanti palloni sottocanestro, sia in difesa che in attacco e riescono quasi sempre a punire quando se ne presenta l'occasione. Nel terzo quarto la NPC Rieti torna ad avere un vantaggio superiore ai 20 punti senza che Ierbs e compagni riescano a trovare le giuste contromisure. Gli ultimi 10 minuti di gara iniziano con il punteggio di 57-38. Nei primi secondi una serie ravvicinata di falli sembra poter dare il via alla rimonta dei vastesi. Ma poi ancora errori al tiro condannano la squadra di Sandro Di Salvatore alla sconfitta. Negli ultimi minuti Rieti mantiene il controllo del gioco e cerca di conquistare il maggior scarto di punti possibili in previsione di quanto potrà accadere nel prosieguo della stagione.

Si interrompe una striscia di risultati positivi che durava da un mese e mezzo, ma i biancorossi restano comunque nelle zone alte della classifica. Si chiude con questa partita un 2013 comunque molto positivo per la BCC Vasto Basket, arrivata a conquistare il secondo salto di categoria in due anni. I biancorossi torneranno in campo domenica 5 gennaio al PalaBCC quando ospiteranno l'Orvieto.

NPC Rieti - BCC Vasto Basket 70-53

NPC Rieti: Giampaoli 11, Benedusi 9, Caceres 11, Ferraro 11, Scodavolpe 14, Biasich 0, Feliciangeli 4, Ponziani 0, Musso 10, Mascagni 0. Coach: Nunzi

BCC Vasto Basket: Sergio 6, Di Carmine 10, Dipierro 10, Marinelli 9, Serroni 9, Rinaldi ne, Di Tizio 4, Ierbs 2, Durini 3, Bucci ne. Coach: Di Salvatore

Arbitri:Ciccodicola e Marsico

Tiri: Rieti 27/68 Vasto 17/51 - Tiri da 3: Rieti 8/34 Vasto 3/13 - Tiri Liberi: Rieti 8/8 Vasto 16/18

Rimbalzi: Rieti 42 Vasto 27 - Assist: Rieti 11 Vasto 9

Palle recuperate: Rieti 7 Vasto 3 - Palle perse: Rieti 16 Vasto 16