Una raccolta di doni per la Casa Famiglia Manuela di Vasto è stata promossa nei giorni scorsi a Casalbordino. Ad impegnarsi in questo gesto di solidarietà sono stati i genitori degli alunni della scuola dell'infanzia Benedetto Croce insieme ai volontari della protezione civile Madonna dell'Assunta di Casalbordino. Ieri mattina alcuni rappresentanti della protezione civile hanno fatto visita alla Casa Famiglia, trascorrendo un po' di tempo insieme ai suoi ospiti per un cordiale scambio di auguri. Un momento vissuto con la promessa di tornare al più presto.

Per il presidente del sodalizio casalese, Tommaso Bucciarelli, è stata l'occasione per ricordare le attività svolte dal gruppo nel 2013. "Oltre alle attività sul campo, in collaborazione con la sala operativa dell'Aquila, ci siamo impegnati in molte altre iniziative, in particolare legate alla solidarietà. Ricordo la Partita del Cuore e l'iniziativa Stappiamo e raccogliamo per l'Airc a cui parteciperemo anche il prossimo anno, estendendo la raccolta a tutto il territorio provinciale".

Grazie all'iscrizione di tante donne nel gruppo di P.C. sarà possibile portare avanti tante iniziative di solidarietà. "Non basta andare a visitare luoghi come questa Casa Famiglia una volta ogni tanto. Dobbiamo impegnarci costantemente per dare una mano alle tante realtà del nostro territorio", ha spiegato Bucciarelli. "Stiamo raccogliendo fondi anche per l'acquisto di un defibrillatore da donare all'associazione sportiva Quattro Colli. Durante le feste natalizie saremo in piazza a Casalbordino per offrire specialità gastronomiche sempre per raccogliere fondi".