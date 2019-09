Giovanissimi Regionali. Virtus Vasto-Bacigalupo 1-1. Termina 1-1 la sfida tra Virtus Vasto e Bacigalupo, valida per il 15° turno del campionato regionale giovanissimi girone B. Bacigalupo in vantaggio al 9' con Liberatore, la Virtus Vasto pareggia al 30' con De Vivo. Con questo risultato la Virtus Vasto accede matematicamente alle fasi finali, a cui prenderà parte anche la Bacigalupo che aveva raggiunto l´obiettivo della qualificazione con due turni di anticipo. I giovanissimi regionali della Bacigalupo torneranno in campo domenica 12 gennaio per l´inizio delle fasi finali.



Tabellino

Virtus Vasto-Bacigalupo 1-1 (1-1)

Reti: 9'Liberatore (B), 30'De Vivo (VV)



Virtus Vasto: Celenza, Lombardo, D´Adamo, Frangione, Iarocci, Ruffilli, De Vivo, Capezio, Bevilacqua, Lazetera, Della Penna. All. Cesario



Bacigalupo: Di Guilmi (Colameo), Ciancaglini (Di Lorenzo), Maccione (Notarangelo), Fosco, Sarchione, Napoletano, Canosa (Galiè), Di Virgilio (Irace), Alberico, Liberatore (Antonino), Piccirilli (De Rosa). All. Baiocco





Allievi Regionali. Bacigalupo-Virtus Vasto 0-1. Gli allievi regionali della Bacigalupo perdono per 1-0 con la Virtus Vasto: sarà quindi necessario uno spareggio per il quinto posto, utile alla qualificazione tra le migliori 10 d'Abruzzo, tra la Bacigalupo e la D'Annunzio Marina (vittoriosa per 4-1 contro il San Salvo) che hanno concluso la prima fase del campionato a pari punti.

Brutta gara da parte della Bacigalupo, condizionata probabilmente dal dover far risultato a tutti i costi; la Virtus Vasto, già matematicamente eliminata, passa in vantaggio in avvio di secondo tempo con Polisena. La Bacigalupo va vicina al pareggio con Santoro che colpisce la traversa su punizione, ma il risultato non cambia. Ora la testa è rivolta allo spareggio con la D'Annunzio Marina, in attesa che la Federazione fissi la data.



Tabellino

Bacigalupo-Virtus Vasto 0-1 (0-0)



Reti: 53´ Polisena (VV)



Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Ranalli, Frangione, Farina, Benvenga, Ciccotosto, Natarelli, Carriero, Santoro. All. Baiocco